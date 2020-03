GAGI ČUVAO BRAK ANABELE I ANDREJA: Đogani se sastajao s Atijasom kad god se posvađa sa ŽENOM! Ništa nije ZNALA (VIDEO)

Gagi Đogani ispričao je pred kamerama da se viđao i čuo sa Andrejem Atijasom u situacijama kada je on imao problema sa Anabelom Atijas.

Anabelin bivši muž sastajao se sa Gagijem kako bi rešio probleme sa njom.

"Uvek sam bio tu da se ta situacija smiri. Bilo je mnogo puta, Anabela nije znala to. Mi smo se viđali, da bi oni mogli da se pomire. Kada je nastao onaj haos, ja sam uzeo Ninu i odveo je u Zemun. Onda me je nazvao i išli u kafić. Bio sam tu da se izmiri situacija, Anabela to dobro zna, nikada nisam bio ljubomoran, nisam hteo da im razorim brak. Andrej zna da sam bio iskren, to je to", ispričao je Gagi.

"Jednom je bila ta situacija, znaju svi mediji. Mi smo o tome pričali, da je Andrej imao porok, da je to razlog naših svađa", nastavila je Anabela.

"Ja bih stvarno voleo da Anabela bude iskrena. Oni su se stalno svađali, svaka svađa koja je bila jača, on je mene zvao", nadovezao se Đogani.

"Bila je ta jedna žešća svađa, ja sam lično zvala policiju, ne jer sam se plašila, nego da ga probudim, da bi bio svestan. Imao je problem sa alkoholom. Trebalo je da dođe do toga da uđe u zapisnik, da bi on shvatio da treba da bude bolje. Tada Gagi jeste bio mirovnjak, jer ja nisam htela da popustim. BIla sam povređena činjenicom da ne želi da promeni to. Ja sam se razvela da bi mu doprelo do mozga da me gubi. Kao što sam i Gagiju jednom rekla za jedan festival: "Budeš li otišao, ja podnosim zahtev za razvod". On je rekao da podnesem, tako je i bilo", istakla je Anabela.

