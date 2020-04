KIJA PROGOVORILA O PORODICI ĐOGANI: Gagi je NASILNIK, Anabela mi je toliko ZLA učinila! Ko ih ne zna, SKUPO bi ih platio

Kristina Kija Kockar se oglasila i dala svoj sud o porodici Đogani. Rekla za Gagija Đoganija da je nasilnik, a da joj je Anabela Atijas učinila previše zlih stvari.

foto: Damir Dervišagić

Trenutno se u rijalitiju "Zadruga 3" odigrava prava porodična drama u kojoj su glavni akteri Luna Đogani, njena majka Anabela Atijas i pevačicin otac Gagi Đogani.

Pevačica Anabela Atijas iznela je "prljav veš" svoje porodice u javnost, a neretko njih troje spomenu i dešavanja iz "Zadruge 1" u kojoj je Luna bila sa oženjenim pevačem Slobom Radanovićem koji je u tom trenutku bio oženjen sa Kristinom Kijom Kockar.

foto: Damir Dervišagić

Kija se ovim povodom oglasila tako što je dala svoj intervju novinarki iz Makedonije putem Instagram lajva.

"Ne pratim konstantno "Zadrugu", samo kada ima neki zanimljiv naslov na Jutjubu. To pozdravljanje mene od strane Anebele je bilo sarkastično. Tu pokajanja nema. Moje viđenje cele te situacije je da da oni pokušavaju da naprave od Anabrele neku žrtvu. To je ustvari poučna priča da se vidi kako jedan roditelj ne treba da se ponaša prema svom detetu, kako dete ne treba da se ponaša prema svojim roditeljima i uopšte kako jedna porodica ne treba da funkcioniše", rekla je Kija novinarki iz Makedonije.

foto: Printscreen

"Sve je to okej, da ja ne znam pozadinu , mislim "ko ih ne zna, skupo bi ih platio". Ja sam nažalost bila svedok, žrtva, , učesnik cele te situacije, pre ove "Zadruge 3", znam vrlo dobro ko su ti ljudi, tako da reći ću sarkastično kolektivno je meni, odnosno mojoj porodici suza krenula za njihovom tragedijom, ja sam rekla da Gagi jeste nasilnik, Anabela je činila toliko, toliko zla meni, mislim setimo se toga da je aplaudirala dok sam ja plakala , non stom se ponavlja jedna stvar, a to je da se ta žena borila za svoje dete u "Zadruzi 1", e sad jedna stvar je podržati, a druga stvar je uz to podržavanje pljuvati drugu stranu koja ti nikada ništa nije učinila , čak i nakon toga . Kako je bilo mojoj majci koja je sve to gledala? Koja je gledala svoje dete i šta rade njenom detetu i gde jedna druga majka aplaudira meni, Nadicinom detetu dok plače i kida se i dok neko govori "vratitet muža ženina silu" završava Kija.

