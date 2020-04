ANABELA MI NE TREBA U ŽIVOTU: Miljković tvrdi da je ona CEO HAOS započela i da sad mora da uradi OVO! (VIDEO)

Marko Miljković progovorio je o odnosu sa Anabelom Atijas, majkom svoje devojke Lune Đogani.

On je istakao da je sa Anabelom u lošim odnosima, ali i da je ona započela ceo haos.

"Mnogim ljudima takve stvari ne bih oprostio do kraja života, a što se nje (Anabele) tiče videćemo. U lošim smo odnosima, ja ne vidim i ne osećam da treba njoj da prilazim i da se izvinjavam. Ona je započela celu frku i haos, ja nemam šta da dodam. Ako sam ja spreman eventualno na pomirenje, ona treba prvi korak da preuzme zato što je prva krenula naše svađe. Ovo nema veze ni sa Lunom ni sa Gagijem, Anabela je imala sukob direktno sa mnom. To nju treba da pitate, ja od nje ne zavisim niti mi treba u životu, kao ni ja njoj, može ovako da ostane do kraja, distanca i ignorisanje", rekao je Miljković.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir