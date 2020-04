MAJKA MARKA MILJKOVIĆA OSULA PALJBU PO PRIJI ANABELI Ne znam otkud joj takav OBRAZ, a moj sin NIKAD ovo ne sme da sazna!

Majka Marka Miljkovića, Nedeljka - Neda Miljković, otkriva da svakodnevno prati rijaliti jer tako nadomesti prazninu za naslednikom koji je trenutno na luksuznom imanju u Šimanovcima.

- Nedostaje mi sin, iako ga gledam svaki dan na televiziji. Svi znate da Marko živi u Beogradu, a ne u Brusu zbog posla kojim se bavi. On često zna da dođe za Brus sa Lunom, i sa svojim prijateljima. Prija mi da ih ugostim jer volim da nisam sama. Uz mene je moja ćerka Maja i unuci pa zajedno pratimo rijaliti - govori Neda.:

- Volim Lunu, vidi se da voli mog Marka, a i on nju. Volim kada me posete jer ona je jedno divno dete. Uvek me iznenadi nekim lepim poklonom iako meni ništa ne treba. Znam da su prekidali vezu, i znam koliko je Marko bio nesrećan kada se to desilo ali sreća sada su opet zajedno.

- Teško mi je da gledam sada "Zadrugu" znate i zbog čega. Razbolela sam se od sikiracije, ne daj Bože da moj Marko sazna za to. Ne mogu da gledam kako ga Anabela tuče, ja sam momentalno počela da plačem kada je nasrnula na njega. Ona nije majka, jer ni jedna majka ne bi postupila onako kao što ona postupa sa svojim detetom. Žao mi je mog sina i Lune jer ni jedno od njih ne zaslušuje onako da se postupa prema njima. Ona je žena monstrum, to je katastrofa!

- Teško je mom Marku, ali Luni je najteže. Ona je između dve vatre, voli njega, ali majka je majka, i njoj je trenutno najteže. Ja za nju imam samo reči hvale, ona je jedna od najboljih devojaka koje je Marko imao. Ne znam kako će funkcionisati veza kada se završi rijaliti jer ako se Anabela ne smiri i ako ne prihvati Marka takvog kakav jeste, onda tu veze neće biti. Ona će se uvek naći između njih i praviće spletke.

- Ne bih volela sad ja nešto puno da pričam loše o njoj, iako ne zaslužuje ni jednu lepu reč, ali otkud znam šta će biti kada se završi sve pa kako posle ruku da joj pružim. Mada iskreno ne znam kako će ona imati obraza nakon svega meni ruku da pruži, posle onih stvari koje je uradila Marku - završava Neda.

