JAVILI SU MI SE MNOGI PSIHOLOZI! Ivana izašla iz Zadruge, pa otkrila: Isprao mi je MOZAK! Imala je šta da kaže i o Luni

Ivana Krunić, nakon što su se slegli utisci, otvorila je dušu za i ispričala sve o boravku na popularnom imanju. Smatra da je rijaliti, nakon sedam i po meseci boravka, njena najveća životna greška. Osvrnula se i na porodicu Đogani, pa je iznela svoj stav.

"Smatram da mi je bila greška rijaliti i sam ulazak tamo, jeste da mi je donelo mnogo, ali dosta mi je toga i odnelo. Ali s obzirom na to da su posledice posle rijalitija ogromne, nije vredno žrtvovati svoje zdravlje. Kada sam se oporavila pored svoje porodice, vidim da sam ojačala. Nikoga nisam htela da slušam i bila sam besna, kao i zbunjena u rijalitiju", rekla je Ivana na početku razgovora, a onda se dotakla i raskida veze sa Banetom Čolakom, koji je usledio nekon njenog izlaska kada se uključila putem poziva.

"Možda sam bila pregruba prema njemu, ali tako je moralo. To je jedini način na koji mogu da komuniciram sa njim, ali sam bila besna posle svega što sam videla i čula. Izmanipulisana sam sa njegove strane, javili su mi se mnogi psiholozi i psihijatri koji su mi to potvrdili. On se uhvatio za moju empatiju, kada god sam htela da se raziđem sa njim, uvek me je hvatao na sažaljenje. Volela sam ga apsolutno, ali to je bila imaginarna slika o njemu. Stalno sam bila pod stresom i mislila sam da je on oaza mog mira. Ta ljubav je potpuna bila toksična, gledam klipove i kako mu nije bilo žao da toliko baš ispira moj mozak. Hvatao je medijski prostor preko mene", izjavila je Krunićeva, a onda se osvrnula na to da su joj mnogi prijatelji okrenuli leđa, ali da joj porodica pruža veliku podršku.

"Većina prijatelja i fanova mi je okrenula leđa. Kakav god potez da sam napravila, mislim da to nije u potpunosti u redu. Kada sam došla kod kuće, zatekla sam tužna lica svojih roditelja. Nisu hteli puno da mi pričaju, ali i ja sam dosta isključena kada su razgovori u pitanju. U lošem sam stanju. Počeli su sa mnom da ispravljaju krive drine, ali su na kraju odlučili da mi pruže ljubav kako bi sve brzo prošlo."

Ivana se osvrnula i na porodicu Đogani koja od Anabelinog ulaska puni naslovne strane svih medija.

"Krivo mi je što sam sve gledala i što su imali takvu sudbinu. Luna koja je totalno upropaštena psihički, koja se bori sa vetrenjačama. Anabela i Gagi su sluđeni u toj čitavoj stiuaciji, ali će oni taj svoj problem barem rešiti javno. Sada su svi na okupu i mogu da se suoče jedni sa drugima. Rijaliti im dođe kao jedna dobra psihoterapija i to je jedini način na koji mogu da reše svoje probleme", smatra Ivana.

