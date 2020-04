SRAM TE BILO, VRATIĆEŠ SE USKORO DEKICI U KRILO: Osman opleo po Ivi! Javno je URNISAO, pa je nazvao ĐAVOLOM! (VIDEO)

Osman Karić je opleo po Ivi Grgurić, imao je štošta da kaže na račun nesuđene snajke i njenih suza u rijalitiju. Ona ne prestaje da plače otkako je saznala da njen bivši dečko Marinko Zovko staje na ludi kamen.

Ova situacija je posebno inspirisala Osmana koji je, kako to obično čini, bez dlake na jeziku izneo svoje mišljenje putem društvenih mreža.

" Ne plači Iva, nisi ti kriva, tako to biva kad se previše sniva! Svet se ruši, Marinko se ženi... To su Iva geni, da l' se pitaš Iva nekad a kako je meni? Sina si mi varala, sa Filipom se k*ra.a, pravila od sebe žrtvu, narod te je video uplakanu, maltene i mrtvu. Lepo si to radila, Stefanovom mukom sladila, "mrzeli te svi za crnim stolom", Stefana si napravila volom. Sram te i stid bilo, vraticeš se dekici uskoro u krilo! Bog sve vidi, Bog sve zna, možda će i tebi srce on da da. Đavole mali", nije je štedeo Osman.

