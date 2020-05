Anabela Atijas i Gagi Đogani udruženi su u nameri da pomognu ćerki Luni Đogani. Atijasova je sigurna da bi Marko gledao kako Luna sebi reže vene.

"Popričaću sa njim kad ustane. Ma, on je raskinuo, to je gotovo", uveravao je Gagi Anabelu.

"Svaki put on raskine i pomire se", rekla je Anabela.

"E pa, sada neće. Neće", siguran je bio Đogani.

"On nju ne ume da priđe da je smiri. On bi gledao kako ona sedi i sebi reže vene. To je moje mišljenje" rekla je Anabela.

