MARKO RASKRSTIO SA LUNOM, ANABELA GA NAZVALA GOVEDOM: Miljković obrazložio zbog čega neće doći do POMIRENJA! (VIDEO)

Marko Miljković obrazložio je zbog čega je raskinuo sa Lunom Đogani, a potom priznao da do pomirenja neće doći.

Lunin bivši dečko dao je svoje mišljenje, a sve vreme ga je prekidala Anabela Atijas.

"Gledaću da izgladimo odnos i da stvorimo poštovanje. Ona samo kad bi slušala Gagija, mnogo bi naučila. Mnoge stvari koje sam joj pričao nije slušala, nije me ispoštovala. Nisam to radio da bi je vaspitavao već da joj bude lakše. Sve što sam radio, bilo je za njeno dobro, ali se ispostavilo da je bilo uzaludno. Ovih par dana dok je imala izlaganja za stolom sve je radila što meni smeta. Kad dođe do tog prekida, odmah se nađu ljudi koji će da joj pune glavu i da ona podlegne pritiscima. Cela moja borba u ovim pet dana je potpuno uzaludna, zbog toga sam rešio da presečem sinoć. Ne verujem joj uopšte, ne kažem da me je prevarila, ali joj ne verujem. Preko prve laži sam došao do druge, pa do treće i četvrte, vidim da se to nastavlja i kao da nema kraja", rekao je Miljković.

foto: Printscreen

"Ja sam danas sa Gagijem imala razgovor vezano za Lunu, on je rekao da je protiv te veze, da će da uzme Lunu pod svoje, srećna sam zbog toga. Šta god ja mislila o toj vezi, ispadala sam loša. Lepo Gagi utiče na nju, ona mu veruje, uvek kad raskineš sa dečkom tražiš muško mišljenje. Srećna sam što će sada on da brine o Luni. Ja očigledno nisam ništa uspela i nisam joj bila pravi uzor samim tim što sam i ja bila dosta loša kao žena, nisam bila primer svojoj deci. Jedina stvar koja me nervira je kako mu nije smetalo kad je lagala da je narkoman a smeta mu nešto što je radila van veze. Mrš govedo narkomansko", istakla je Anabela.

foto: Printscreen

