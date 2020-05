ČOLAK APSOLUTNO SVE LAŽE! MOLIO ME ZA OVO: Bivši rijaliti učesnik objasnio kako stoje stvari! Bane će eksplodirati!

Bane Čolak često pominje bivšeg rijaliti igrača Pavla Jovanovića, sa kojim je bila Dragana Mitar, a sada se on oglasio.

Naime, on je želeo da raskrinka Baneta zbog laži koje je o njemu izneo u "Zadruzi 3", pa je čak u javnost izneo i prepisku kao dokaz.

"Ne volim kada neko govori laži. Čolak apsolutno sve laže, izjavio je da sam ga ja zvao kod mene na splav, a on se sam pozvao. Molio me da dođe na piće. Drugi put kada je došao na moj splav, ja nisam bio tu već u drugoj kafani. On je onda došao u tu kafanu, bio sa nama par minuta i otišao. Taj čovek je jedna fleka, kojoj ne treba ništa verovati. Čovek je veliki smrda. Pljuvao mu u prošloj sezoni i kada se sve završilo, on traži da dođe kod mene na splav. Priča Zorici da sam ga ja zvao, a evo poruke govore više od reči. Čovek je lažov", rekao je Jovanović.

