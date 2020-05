MITROVA SE NAKON SVAĐE S TORTOM OKRENULA BIVŠEM? Ne odustaje od razvoda, ali evo šta još PLANIRA! (VIDEO)

Štpo se više bliži kraj aktuelne sezone "Zadruge", to Dragana Mitar i Edis Fetić imaju, čini se, više problema. Sada, rijaliti ljubavnici sporečkali su se zbog toga što je Torta istakao kako smatra da je normalno da u isto vreme bude u društvu svoje supruge Zilhe i Dragane sa kojom planira budućnost. Za nju je, pak, to apsolutno nedopustivo.

Ona je zato donela odluku da sve svoje odnose dovede u normalu. Tako će, pošto ode sa imanja u Šimanovcima, probati da održi korektan odnos sa Sinišom Dragutinovićem od kojeg se trenutno razvodi, kao i da ga više ne spominje javno.

"Zna se šta su roditelji razvedeni, a šta roditelji koji su u braku. Što Stefanov tata ne vodi i mamu Stefanovu i Kristinu na more? Zato što je to bolesno? To je to, to je normalno... Kao Đole Đogani, šta, trebalo je da spaja i Slađu i Vesnu? Spojio ih je posao. Funkcionišu normalno odnosi", pričala je Dragana.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen, Printscreen Facebook

Kurir