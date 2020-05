HOĆU DA POBEDIM, DA BUDEM PRVI, A ZRELI SMO ZA RASKID! Luna i Marko u brutalnoj SVAĐI, pale OPASNE REČI! (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković vikali su jedno na drugo u dvorištu, pa su "pale" teške reči.

"Ja stvarno ne vidim što si ti sa mnom. I dalje ne shvatam što si sa mnom. Ti mene dovodiš do ludila da bih ja izudarala sve oko sebe. Ti si toliko hladnokrvan i ravnodušvan. Ne mogu da shvatim da neko može tako. Meni je žao što ja nisam takva. Mene to ubija, sve mi se u meni zvrne, vrišti mi se nasred onog stola", rekla je Luna.

"Eto, ja hoću da pobedim, zato sam s tobom. Najbolje da smo na ovom svetu samo ti i ja, j*bem ti ja ovu ljubav. To je katastrofa. Moraš da razumeš. Raskini, nemoj da budeš paćenica koja juri za mnom! Kraj, a ne da mi praviš ovde glavobolje za glupost i bez potrebe. Ne družim se sa devojkom već dva meseca. Jesam li spomenu tog Gastoza i te neke priče? Da li pričam? Hoćeš li da krenem da pričam?", rekao je Marko.

"Ja ti ne dajem povoda da budeš ljubomoran", rekla je Luna.

"To je stvar mog samopuzdanja. Ako smatraš da će da ti bude bolje kod drugog, ti idi. Povoda daješ, ako neko daje povod, to si ti, ako neko ne daje povod, to sam ja. To razumi. Ako ima bolje od Marka, idi. Mi smo zreli za razlog Luna, shvataš to? Jedino nas ti remetiš. Ona granicu nije prešla, iako si ti nju podbadala. Ja ne znam u kom filmu ti živiš. Ti nju i te kako bockaš za stolom", rekao je Marko.

Luna je na kraju prišla krevetu gde je ležao Marko i izvinila mu se zbog svega što mu je rekla.

