ISPLIVAO DETALJ IZ PROŠLOSTI LUNE I MARKA: Đoganijeva je bila LJUBOMORNA na OVU devojku! Miljković joj očitao LEKCIJU

Dok je Marko Đedović pričao o majci Marka Miljkovića i njenom odnosu sa Lunom Đogani, Luna i Marko su nastavili da se svađaju. Marko je očitao Luni lekciju, i izneo detalj iz njihove prošlosti.

foto: Printscreen/Youtube

"Nije joj se sviđao njihov odnos, nije joj se sviđalo Lunino ponašanje prema Marku, molila me je da saznam kada će biti kraj" pričao je Đedović.

"Ispalo je da sam ja izmislila da mene njegova majka voli", rekla je Luna.

"Što si tužan sada? Samo što ne zaplačeš", obratila se Luna, Marku.

foto: Printscreen/Youtube

"Praviš sr*nja i odmah šištiš čim dobiješ malo vetar u leđa. Šta je problem, što sam rekao da ću da popijem kafu? Nemoj da mi sklanjar ljude. Tako možeš da mi šištiš na drugarice koje znam 10 godina. Misliš da ne znam da si mi šištala na onu drugaricu na splavu koju znam 10 godina. Ne možeš da šištiš na moje drugare! Samo muškarce poštuješ! Šta ti nije jasno? Kakva tužna faca? Šta si ti ovde? Postavljaš mi ultimatume, ima da pričam o čemu hoću! Rekao sam dosta! Ako hoćeš da se inatiš sa mnom, mogu i ja!" rekao je Marko.

foto: Printscreen/Youtube

"Nemoj da lažeš! Nije istina! To je bila moja bivša drugarica i nije htela da se pozdravi sa mnom. Ti prebacuješ neke stvari koje su bile, vidiš li šta radiš? Što mi to tada nisi rekao? Ovo nije ta situacija. To je tvoja drugarica koju poznaješ 10 godina, a ovo (Jelena) nije tvoja drugarica. Ovo neću da poštujem, ja poštujem Mlađu, Nikolu, Tamaru... Devojka se loži na tebe! Bolje da se družiš s njom, nego da mi ovo prebacuješ. Toliko mi to prebacuješ! Daješ mi povod da šištim. Koje sam ja tebi ultimatume postavila?" dodala je Luna.

Kurir.rs / M.M.

Kurir