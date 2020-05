SVAĐAJU SE, MIRE SE, PLANIRAJU VENČANJE: Marko i Luna ponovo glavna tema: Anabela najavila da NEĆE DOĆI ćerki na svadbu!

Luna Đogani i Marko Miljković su ponovo glavna tema u Beloj kući. Anabela Atijas najavila da neće doći ćerki na svadbu.

Kao i obično, bilo je dosta pitanja i za Lunu Đogani i Marka Miljkovića koji danas proslavljaju mesečnicu, tačnije godinu i četiri meseca ljubavi. Odmah posle ponoći Marko je pronašao svoju devojku i čestitao joj ovaj datum.

"Sve je istina što su izjavili. Ja sam potvrdila priču koju je Stefan Šebez objavio. Marko zna da Jelena nije bila te noći. Ne želim da pričam o njoj, dovoljno je to što je ona rekla... Imam ja svoje razloge. Ja se njoj obraćam, zna zašto, saznala sam sve što treba da se sazna. Videćemo se mi kada izađemo napolje. Svakako ćemo se videti, ne mislim da smo završile druženje, ali sam promenila stavove po pitanju toga", rekla je Luna na pitanje o noći kada je bila kod Gastoza u stanu.

Anabela Atijas, Lunina majka sinoć je ponovila ono što je u Beloj kući već pričala, a to je da se povlači i da će se ubuduće više posvetiti mlađim ćerkama Nini i Blankici.

"Ja sam rekla da se neko vreme neću baviti muzikom, kada izađem. Ja sam rekla da meni menadžer neće niko biti iz porodice, jer to može u katastrofu da se promeni. Ja moram da razmislim, jer sam promenila neke stavove. Moram da radim na sebi To kao: "Pruezimanje Lune"; kao da sam ja krpa koja se prenosi s kolena na koleno. Što se tiče muzike, neće to tako biti, kao što je bilo kada sam ušla ovde", rekla je Luna sinoć o svojoj karijeri.

Jedno od pitanja sinoć za Marka Miljkovića glasilo je: "Marku kralju naš, 24 sata pišemo i lajkujemo da li si ti siguran da možeš imati poverenja u devojku koja je lagala sve, a i dalje te laže u vezi Gastoza sve, videćeš kad izaeđeš."

"Hvala na lepim rečima i na trudu. Situacija je strašna, nije baš sjajna kada je u pitanju poverenje u vezi. Pogotovo kad je veza izložena javnom pritisku, nije mi prvi put da budem u vezi a da sam pod budnim okom javnosti. Dao sam nam šansu da se vrati poverenje između nas. Mislim da je vredno, i da će stvari doći na svoje mesto. Videćemo napolju, kad se bude sabrala, mislim da će sve biti u redu i da me neće lagati. Trudiću se da se povrati to poverenje, trenutno ga nemamo kao što smo ga imali, ali u principu i kad se to desilo, kad je slagala, ja sam video neke stvari kod nje kakva je kad laže. Sad neće moći tek tako da me slaže. Videla je da je pogrešila, mislim da se baš pokajala i da joj neće više pasti na pamet da me laže kad je naša veza u pitanju. Nije lepo bilo koga da laže, pogotovo kad nekog voli, kao što voli svoju majku. Mislim da će se opametiti i da će krenuti pravim ispravnim putem "odgovorio je Marko.

Jedno od pitanja za Anabelu bilo je u vezi Lunine i Markove svadbe o kojoj je pričao ovaj rijaliti par. Međitim, Atijasova se na tom veselju neće pojaviti.

"Ja im želim od srca da budu srećni. Da se ne ponašaju kao do sad. Ne vidim sebe na njihovoj svadbi, posle svega. Verovatno će mi to biti najtužniji dan, ali mislim da će ona da bude srećnija, ako sa isključim iz njenog života. Ljubav su dela, videćemo kako budemo. Ne vidim sebe na svadbi. Moram da vidim kako moji najblići prolaze, da vidim da li postoji šansa da ja budem tog dela njenog života" rekla je Anabela.

"Meni se s*re od naroda, od glasova, od fanova, od rijalitija. Ne treba mi narod, pokajala sam se što sam postala javna ličnost, što sam počela da se bavim muzikom, mene ne interesuje više" vikala je Luna za crnim stolom.

