TIGAR VARAO ŽENU I PRE RIJALITIJA?! Ona mu je napravila HAOS kad je videla slike, a njegova SLABA tačka su PEVAČICE?

Učesnik rijalitija "Parovi", Darko Radovanović Tigar navodno je varao svoju ženu i pre rijalitija u brojnim aferama.

Njegovo učešće u šou programu , obeležila afera sa Aleksandrom Jakšić, sa kojom je dva puta završio u vreloj akciji. Iako se pravdao se među njima ništa nije desilo, njegova supruga Gordana videla je snimke i rešila je da nevernog supruga istera iz zajedničkog doma.

Tigru ovo navodno nije prvi put da je prevario svoju ženu, a njegova slabost su pevačice, posebno one malo poznatije.

"Darko je opasan šarmer, žene ga vole. On je pre godinu dana snimio pesmu pa je tada imao razna snimanja emisija gde je sretao sve pevačice. On nema koju nije spopao. Tome svedoče njegove objave na Instagramu na kojima on pozira sa našim zvezdama. Žena mu je pravila haos kada je videla slike sa svim tim pevačicama. Onda mu je našla prepiske sa estradnim zvezdama i bila je mnogo ljuta. I tada je htela da ga napusti", kaže dobro upučen izvor.

