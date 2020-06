BLAMIRA ME! NIJE SE POKAJALA ŠTO JE BILA LJUBAVNICA: Marko besan, Luna u suzama! Posle 3 godine opet SLOBA! (VIDEO)

Luna Đogani i Marko Miljković su raskinuli nakon žestoke svađe zbog Slobe Radanovića.

"Ako nekome rasturiš brak, ne možeš biti ponižen. Luna ne treba da ima taj stav, već treba da ustane i kaže: "Majo, ne treba ti ovo". Ako je nešto shvatila, to treba da kaže Maji. Ovo samo govori da Luna Đogani, ni posle tri godine ovde, nije pokajala (što je bila ljubavnica). Sama je sebi uskočila u stomak. Ja smatram da je ona sinoć pokušala da se opere na neki bedan način", rekao je Marko.

"Što si psovao Slobu?", pitao je voditelj.

"Zato što mi se može. Zbog nje sam ga psovao! Zbog nje! Ona se sinoć par puta javila, kao: "Ja hoću, ja hoću", pored svih svojih problema ona se dodatno javlja i kofu g*vana posipa po sebi! I jesam, mnogo sam bezobrazan, za njeno dobro. Da, bezobrazan sam i preterujem, za njeno dobro. Ako ona misli da tako treba, onda neka tako nastavi da upliće neke njene bivše. Primitivne glave će da pomisle da sam ljubomoran, ali nisam. Ja o svojim bivšim devojkama ne pričam. To je stvar poštovanja. Mene njena prošlost ne interesuje, već me zanima njena budućost. Ako nju ne interesuje njena budućnost, onda šta ja da radim? Pojela si g*vno i jedi ga do kraja! Luna ima potrebu da se pere preko Maje Marinković. S kim sam ja u vezi? S Majom Marinković? Da sam hteo, bio bih", rekao je Marko.

"Sve je počelo juče kada je Mima ustala i najstrašnije me ponizila. Muka mi je da stalno slušam... Prošle sezone je bila Stanija, Maja, Dragana... Luna je tu zlatna koka zbog nečega, ponižavanja, non-stop sedim za stolom spuštene glave. Marku se sviđa Stanija, gleda u Majino d*pe... Gutam to, slušam stalno... Meni je preko glave tog ponižavanja, kao da sam neka mašina za korišćenje i sve imaju više prava da budu Markove. Juče si me Mima jako uvredila kada si rekla da sam ja njemu tu samo da p*šim k*rac! Tražim da budem voljena", rekla je Luna u suzama.

"Sinoć je bila sitaucija da je Marko ustao, pojavila se Jelena, sela pored Zorice, on je seo pored mene i samo se okrenuo i zagledao se u nju. Ja sam pogledala u njega... Ja sam sedela pored njega, stvarno se ne osećam... Kao da se traži moja rekacija. Ja nisam podržala Maju. Sto puta sam joj rekla: "Majo, nemoj to da radiš. Ne treba ti to", dodala je Luna.

"Da, video sam Jelenu, ali sam se nešto zamislio, gledao sam u neku tačku. U prozor. Zamislio sam se kao što sam se sada zamislio u onaj stub i šta je sada problem? Devojka me blamira. Još gori mogu da budem, time dobijam pobedu u rijalitiju! Šta mi se dobija, dobija mi se", rekao je Marko.

"Ti mene blamiraš i govoriš da se ja perem preko Maje Marinković. Ti znaš ko sam i šta sam, a ti treba da znaš ko sam i šta sam, a ne da ti drugi govore. Zbog čega bih se ja prala preko Maje Marinković? Mene ne može niko da opere! Sto puta sam joj rekla da joj to ne treba, ali to nisi čuo, jer ti ne odgovara. Ti se sada kanališ", vikala je Luna na Marka.

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

Kurir