LUNA OTKRILA DETALJ KOJI JE DUGO KRILA O SLOBI: Stegao me je za ruku i obećao OVO! Marko bled kao krpa, jedva IZDRŽAO

Luna Đogani otkrila je detalj o Slobodanu Radanoviću koji je dugo krila. Marko Miljković pucao po svim šavovima.

"Da li se saoćeš sa Majom i dali je razumeš?" upitao je Darko Lunu Đogani.

"Da, da, da, ja sam ovde jedina koja može da priča koja razume Maju! Ljudi što su me osuđivali, mene ništa to nije doticalo, dok je on sedeo pored mene, nisam razmišljala o njegovoj ženi (Kiji), on je za mene bio slobodan do kraja života! I moje emocije su bile jače od svega! Kada je Kristina ušla ovde, mene kao da je spucao plafon, totalno sam se izgubila, videlo se to, gledala sam taj klip jedno hiljadu puta. Ja sam bila u fazonu da je on moj dečko. Kada je ona ušla, on je mene stegao za ruku i rekao da nas ništa neće razdvojiti i obećao mi je to, jer je video moju facu! Ja sam zbog njenog ulaska bila nesrećna, znala sam šta sam uradila i šta me tek čeka napolju! Ali kada sam ja videla njeno pravo lice, njeno oči i da ona njega i dalje voli, tu je meni ovako, tu, taj osećaj ne mogu objasniti. Nisam se kajala, dok smo bili sami ovde, ali kada sam videla ženu i kada se ispostavilo da je došla da se bori za njega, mogu ti reći taj osećaj ni dan danas nije prestao! Ja sam na kraju ispala, danas, ja sam njemu navodno bila strast, jer je nije imao u braku, a u tom trenutku sam mu bila najveća ljubav, u koju se kleo" rekla je Luna.

Naime, kako je poznato, Miljković je nekoliko puta otvoreno priznavao da mu smeta kada Luna priča o svojoj najvećoj ljubavi koju je osetila sa Slobom, o kojoj je i večeras pričala sa velikim žarom. Luna je pokušala da ga oraspoloži, ali nije uspela, a on je sve vreme sedeo potpuno hladan.

Kurir.rs / M.M.

Kurir