ZILHA JE REKLA DA NISAM PRVA SA KOJOM SE DOPISIVALA: Dragana pokopala Eda, ovako mu se dopisivala sa ŽENOM! (VIDEO)

Edis Fetić odlučio je da ode na poligrafsko ispitivanje kako bi dokazao svoju stranu istine.

Dragana se odmah pobunila kada je čula njegove reči.

"Otrčala si juče, evo ti klipa, opet si slagala, bila si srećna i otrčala si. Mogu sve da me pitaju, ali mislim da je ispravno i korektno da hoćemo zajednički poligraf, hoću ja da postavim pitanje. Ako su se njih dve dopisivale i razmenjivale poruke, znači da su znale. Hoćeš li mi odgovoriti na to pitanje? Prepiske moje i Draganine je Dragana poslala Zilhi, ako je ona poslala poruke gde Dragana i ja vodimo ljubav u porukama, onda Zilha zna", rekao je Edo.

foto: Printscreen

"Ona nije znala, ja sam razmenjivala poruke, imala je jednu verziju, ja moju. Kakav god poligraf bude bio, on je rekao da je imao haos zbog torte, onda mu se javim u maju, onda odemo na more, pa je rekao da je gotovo, pa trči da se javlja. Otišli smo na proslavu, pa je i tu imao problem. Kada sam ušla u rijaliti, on je ostao kod mene u stanu. Šta se desilo u tih 7 dana ja ne znam, on meni uporno priča drugu stranu priče. On je rekao da smo trpeli Sinišu, e sad ćemo da trpimo ovo njegovo", ispričala je Dragana.

"Da, trpeo sam i Sinišu i Pavla i sve. Ja sam Zilhu slagao hiljadu puta zbog tebe i sad sam se pokajao zbog toga", zaurlao je Edo.

"Nit smo u ckrvi, niti na nekom pročišćenju da se ti kaješ, povraća mi se od te priče! S*re mi se, da izvineš! Ona je meni rekla da nisam prva sa kojima se dopisivala", rekla je Dragana.

"Slagala si dosta stvari ovde! To si juče slagala!", tvrdio je Fetić.

foto: Printscreen

