JEDAN DAN JE NORMALAN, A ONDA SRLJA! Nataša uporedila Milija sa kravom, a evo šta on kaže o SIMPATIJI!

Milutin Radosavljević Mili je objasnio da je učinio sve što može da se uradi kako bi osvoji srce Nataše Pajović, ali mu kako ističe - to nije pošlo za rukom.

"Što se više trudim, mi smo sve dalji. Ja sam Nataši objasnio da sam sve radio iz inata, kao što je i ona priznala za Pavaa, ali ni to joj nije dovoljno. Ja mogu da pređem preko svega, a ona ne. Ne mogu više, umorio sam se", počeo je Mili.

"Ja sam se mnogo razočarala u Milutina, jer ne ume da ceni ništa. On je jedan dan normalan, a onda opet srlja. Znate na koga me on asocira? Na kravu koja daje 20 litara mleka, a onda šutne nogom i prospe sve", objasnila je Nataša.

