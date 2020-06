GAGI ME GLEDA BOLESNIM POGLEDOM, LUNU IZBEGAVAM: Anabela se slomila zbog porodice, samo je želela ovako da IZAĐE (VIDEO)

Anabela Atijas porazgovarala je sa Drvetom mudrosti o svemu što joj se dešava u rijalitiju. Ona se osvrnula na svoj odnos sa ćerkom Lunom Đogani.

"Bliži se povratak u realnost i dosta mi kroz glavu prolazi činjenica, da, stvari su se isprljale između nas dve. Ta iskonski čista ljubav isprljana je od strane drugih ljudi. Užasno mi je teško. Volela bih da ti kažem da sam oguglala, ali ne mogu. Sklanjam se da je ne vidim, ne gledam. Super je što je u hotelu. Izbegavam da je gledam i slušam. Sinoć sam se premestila za crnim stolom. Čekam da izađem i da je prebolim skroz", rekla je pevačica.

"Najviše me boli što se moje majčinstvo dovodi u pitanje. Otkako smo se Gagi i ja razveli, stalno mi se udara na to. Znaju da je to moja bolna tačka i ja ne umem da pokažem da me više nije briga, a briga me, i zato oni tu gađaju", rekla je ona.

"Ne znam više ni da li mogu da oprostim. Ovih dana sam između ljubavi i mržnje. Najviše mislim na Gagija, on kao da želi da se opravda pred zadrugarima, a ne prema meni. Idealna prilika je bila da pokaže pokajanje za to što me je povredio, ali ne, on mene i dalje ponižava. On mene opet povredi, razara, to radi preko njih, preko dece, a ti me užasno boli. Ili im se nije javljao, pa je to mene bolelo, ili je njima govorio neke stvari koje su me povređivale. Kad god pogledam njega, on me gleda nekim bolesnim pogledom. On misli da ja ne čujem da me komentariše, da sam budala, bolesnica, više se ni ne krije", rekla je Anabela.

"Ja sam zamišljala kraj ove "Zadruge" da ćemo udruženim snagama da izađemo iz ovoga. Mislila sam da će Gagi pronaći iz te ljubavi prema deci malo motiva da me ne baca na kolena. Ja Gagija poznajem i osećem da se nije promenio i da nema ni trunke saosećanja prema meni kao majci njegove dece", zaključila je Anabela.

