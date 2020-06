ŠOK INTERVJU ADAMA ĐOGANIJA! Za Anabelu više neće ni da čuje? Izvinjenje Kiji bilo je LAŽ, a rođena ćerka je se PLAŠI?!

Adam Đogani razvezao je jezik pa za domaće medije otkrio da bi njegova sestra Luna najverovatnije trebalo da izađe iz "Zadruge" 31. juna, te da će je svakako sačekati. Zatim, on će pustiti da prođe neko vreme kako bi seo i popričao sa njom o svemu što se izdešavalo.

Između ostalog, on smatra da je mogla mnogo bolje da se ponese prema ocu Gagiju, koji je inače njegov favorit za pobedu.

Da li postoji nešto što zameraš Luni?

"Ima dosta stvari, ali ne znam šta bih izdvojio. Možda njen odnos sa Gagijem. Trebalo je mnogo bolje da se ponaša prema njemu. Mnogo bolje se ponašala prema Anabeli, ali razumem je, to je ipak strah."

Luna je sve vreme isticala da je mnogo bolji odnos imala sa majkom u toku života, a sada gledaoci komentarišu da se to promenilo u rijalitiju i da se više okrenula ka Gagiju...

"Pa zato što zna ko je bolji čovek. Zna da joj on neće prebacivati na svaku grešku 'ja sam te rodila."

Nakon svih teških reči koje je Anabela uputila na račun tvoje porodice, kada je budeš video da li ćeš joj pružiti ruku?

"Ja ne znam ko je to. Nikad čuo za nju."

Kako komentarišeš odnos Lune i Marka? Da li vidiš njihovu zajedničku budućnost?

"Želim im da uspeju, ali koliko traje traje. Daj Bože da potraje i to je to. Nikad se ne zna, danas cvetaju, sutra se svađaju. Baš jedan turbulentan odnos. Ja bih podržao sve što njoj odgovara i sve što je čini srećnom. Najbitnije je da čovek bude srećan."

Da li se čuješ sa Ninom? Kako ona reaguje na dešavanja u Beloj kući? Da li je zbog odnosa njenih roditelja imala problema sa okolinom?

"Okej je. Donekle je upućena u sve to, ali srećom tinejdžerka je i ne prati sve to. Naravno, njoj je najteže kad se njih troje svađaju. Nema problem sa okolinom, u ovoj sezoni uopšte nije imala problema. Ona je čak zamolila Anabelu da ne napada Gagija, ali ona to nije ispoštovala. Nina je nju samo zamolila da ne izbaci Gagija, da ga ne udara i ona je rekla 'ne znam videću."

Šta misliš, ko će pobediti?

"Gagi. Mislim da on može da izgura to i da je zaslužio. Kod njega se videla promena i koliko je ostao smiren, svaka mu čast šta je sve izdržao. Ovo je novi Gagi kog ljudi još nisu upoznali, ima strpljenja. Videli smo odnos sa Lunom i sa Anabelom i sa Markom. Mislim da bi to trebalo da se nagradi. Dovoljna mu je nagrada što ga ljudi vole, a to Anabelu najviše i boli, zato je i ušla u 'Zadrugu', ali to ne može da promeni."

Kako komentarišeš Anabelino javno izvinjenje Kiji?

"Jadno! To treba da se uradi, ali ono se videlo da je bilo zarad skupljanja glasača i da je urađeno namenski. Šta je čekala tri godine, da bi joj se javno na televiziji izvinila. To je isto mogla da uradi i preko Instagrama, ali tad se nije takmičila i to izvinjenje joj nije bilo potrebno. Od Anabele me više ništa ne iznenađuje. Sve radi za glasače, eto pokušala je i Kijine glasače da prikupi. Prvo me je razočarala kada je Lunu nazvala ljubavnicom, a ona ima taume od 'Zadruge 1'. Tu sam shvatio da je ona počela da skuplja glasače."

Na pitanje da li će se pridružiti ekipi zadrugara u idućoj sezoni, Adam je rekao:

"Zavisi. Voleo bih da bude isti uslov kao što je Gagi postavio, ali mu se nije ispunio. Gagi je zamolio Lunu i mene da ni za koje pare ne ulazimo u treću sezonu i ja sam ga ispoštovao. Znam zašto je to rekao. Mnogo je teže kada se boriš za oboje i iznose se neke sasvim šeste stvari koje sam ja u 'Zadruzi 2' izbegavao. Na primer Luna krene da iznosi nešto iz privatnog života i ja je samo prekinem ili odem. Smatram da neke stvari iz privatnog života ne treba da se iznose."

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs, M.G/Srbija Danas/Foto: Damir Dervišagić

Kurir