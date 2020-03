ADAM OSUO PALJBU PO ANABELI: Ona je psihički LOŠE! Luna je se PLAŠI, ne sme da PISNE! Gagija već 10 godina MALTRETIRA

Adam Đogani izneo stravične detalje o Anabeli Atijas i njenom učešću u rijalitiju kao i o njenim ćerkama.

"Anabela Gagija već deset godina maltretira, sada to nastavlja da čini i u rijalitiju. On je njoj ostavio nakon razvoda stan, auto, ona mu je uzela posao, a on nije imao šta da jede. Ona je ušla u rijaliti da kanali Gagija, da ga vrati na dno. On je ušao u “Zadrugu” da se iščupa iz loše finansijske situacije, da zaradi za njihovu ćerku Ninu, da joj plati privatnu školu, a Anabela hoće da ga diskvalifikuje. Ona bi bila najsrećnija da nakon “Zadruge” ona zaradi veliki novac, a da Gagi bude bez dinara. To je strašno. Ne misli na njihovu ćerku, zbog koje je Gagi ušao u rijaliti" započinje priču vidno revoltiran sin Gagijevog brata od strica.

Adam se potom osvrnuo na navode Anabele da je tokom braka trpela fizičko nasilje od Gagija.

"Desilo se samo jednom ili dva puta da ju je fizički napao, ali nije ni ona cveće. I ona je tukla Gagija, a tuče i sadašnjeg muža", tvrdi Adam i dodaje da misli da fizički maltretira i ćerke Lunu i Ninu., prenosi Alo pisanje Blica.

"Luna se plaši Anabele. Ima veliki strah od nje, ne sme da joj pisne. Mislim da Anabela i nju maltretira", tvrdi Adam Đogani.

On kaže i da Anabela ima kratak fitilj.

"Dešavalo se da Ninu izbaci iz kuće. Ona je tinejdžerka, ima svoje bubice, a pošto je Anabela, navodno, psihički loše, nije mogla da je trpi i terala ju je iz kuće. Nina ode kod Gagija i priča kako više nikad neće da se vrati kod Anabele, onda je ova zove i viče na nju preko telefona", navodi Adam i dodaje:

"Nije tačno da je Nina podržala Anabelu da ide u rijaliti. Nina joj je govorila da sene svađa u rijalitiju, a ova joj je poručila: “Ne znam da li ću moći”. Takođe, nije tačno da se Nina stidi Lune i Gagija, ona ih podržava", kaže Adam i dodaje da Anabela ima još jedan cilj u rijalitiju.

"Sigurno hoće da razdvoji Lunu i Marka, hoće da kontroliše Lunin život. Gagi je Anabeli u braku kupio najskuplji auto."

Gagijev rođak otkrio je i detalj iz braka Anabele i Gagija koji nije poznat javnosti.

"Jako me je iznerviralo to što Anabela prebacuje Gagiju za auto koji mu je kupila Luna. Zašto ne kaže da ju je Gagi pred kraj braka odveo u salon automobila na Adi da izabere auto po želji. Ona je odabrala najskuplji automobil, koji je Gagi platio 30.000 evra", ispričao je bivši zadrugar.

Nina je pod stresom zbog svađa Anabele i Gagija

Nina Đogani, maloletna ćerka Anabele Atijas i Gagija Đoganija, tokom učešća oba roditelja u “Zadruzi 3” boravi u stanu svoje sestre Lune Đogani, gde se o njoj brine Lunin prijatelj Savo Perović, ali i u stanu Anabele Atijas, gde o njoj vodi računa Anabelin emotivni partner Andrej Atijas.

"Nina mi govori: “Tresem se, ne mogu da gledam kada se svađaju mama i tata. Ne znam kako ću izdržati. Malo je u Luninom stanu sa Savom, a malo kod Andreja kada Savo ode u svoj stan", otkriva Adam.

