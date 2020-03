ANABELA JE SVE TO IZMISLILA SAMO DA BI RAZDVOJILA LUNU I MARKA? Oglasio se Adam Đogani i progovorio o sestrinom ZDRAVLJU

Pošto se Anabela Atijas pridružila ekipi zadrugara, pa šokirala sve kada je progovorila o zdravstvenom stanju njene ćerke, oglasio se Adam Đogani te istakao kako je sve to zapravo - laž. Navodno, Luna nema zdravstvenih problema, a njena majka je sve to izmislila kako bi udaljila ćerku i njenog dečka.

"Nema. Izmislila je da bi se Luna udaljila od Marka", rekao je Adam.

Podsetimo, Anabela se o svemu poverila Zorici Marković u dvorištu rijalitija, ističući kako nije sigurna da je Luna svom dečku na bilo šta uopšte i skrenula pažnju.

"Navodno mu ona nije rekla, ja ne verujem. Sve i da mu nije rekla, sledeća stvar koja me nervira, ako si napolju znao da joj povalčiš šorts i da je kinjiš zbog svakog pokreta kako ti, druže, ne smeta da to radiš u rijalitiju. Znaš moj stav, pričali smo da je to grozno, da je Andrej skidao njihove snimke sa p*rno sajtova i sada je na dno vučeš, jer ne možeš da držiš gospodina u gaćama. Bre, ima ćelije raka! Ona ćuti... Ne mogu da verujem, to nije Luna. Opet i da nisi znao, na nacionalnom si servisu, nauči je nečemu ako nisu uspeli majka i otac. Posle mene da neko ubedi da je to ljubav, ma daj molim te... Ne mogu, kada pričam o njenom zdravlju, jako se uznemirim. Ne moram nikada više da je vidim, da progovorim, ali da znam da je živa. Ja neću više da se kidam po pitanju njene veze", jadala se tada Anabela.

foto: PRintscreen Pink

Kurir.rs, M.G/SrbijaDanas/Foto: Damir Dervišagić, Marina Lopičić

