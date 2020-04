LUNA JE HTELA DA ISPADNE RIBA! Adam Đogani otkrio sve o sestri i narkoticima, a zna i zašto je Anabela UŠLA U RIJALITI!

Adam Đogani progovorio je o sestri Luni koja je još u prvoj sezoni rijalitija govorila o korišćenju narkotika sa Andrejom i Anabelom Atijas. On je njene reči oštro osudio.

"To je Luna izjavila u Zadruzi 1, sad, da li je time htela da ispadne veća riba, ili je preuveličala stvarnost, kao što ume, to stvarno ne znam. Ali, ne bi me čudilo da je preuveličala, to sam i sam osetio u Zadruzi 2", rekao je Adam.

On je prokomentarisao i to što je Anabela u jednoj od svađa istakla da je Đole Vesnu našao ispod mosta, oženio je i napravio joj dete. Adam smatra da je Anabela to uradila kako bi isprovocirala Gagija, što je mladom Đoganiju veoma ružno.

"I naravno, mislim da je ljubomorna na Vesnu i Đoleta, i samim tim je izmislila da je Vesna nađena ispod mosta. Gluposti. Njen ulazak nema veze ni sa Gagijem, ni Lunom, a ni Markom, ušla je zbog sebe", rekao je Adam Đogani.

