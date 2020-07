ANABELA ZAVRŠILA U SUZAMA ZBOG MARKA! Drama u Zadruzi se nastavlja: Atijasova i Miljković u ŽESTOKOM OKRŠAJU! (VIDEO)

Anabela Atijas završila je u suzama tokom nakon što se ponovo posvađala sa Markom Miljkovićem

"Neću niko da me dira, imam pravo da radim u životu šta hoću. Pravi žrtvu od sebe preko mene. Plačem jer koriste mene da dođu do svojih ciljeva. Na šta da budem ponosna? Na to što me naziva neko kanalizacijom? I taj čovek treba da voli moju ćerku" rekla je Anabela u suzama.

foto: Printscreen

"Sad si ti odjednom kanalizacija, nisi ti kanalziacija, sad kažem. Ja ti ne tražim da mi pređeš preko nečega, samo kažem svoj stav" rekao je Marko.

"Boli te uvo kome se ja izvinjavam. Pusti me i skini mi se s kičme. Pobedi! Ti si rekao: "Dotakla te je moja pobeda na Fejsbuku, pa si se zato izvinila Slobi" dodala je Anabela.

"Želiš me na dnu. To se vidi iz aviona" rekao je Marko.

foto: Printscreen

