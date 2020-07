VIŠE NIKOM NIŠTA NE PRAŠTAM! Anabela se osvrnula na dane u rijalitiju, a tek Luna o svom PAKLU što je progovorila!

Anabela Atijas sumirala je utiske nakon izlaska iz "Zadruge 3", pa istakla kako njen "oprost i pokajanje više niko neće dobiti", ali da joj je i te kako drago što su joj pojedinci dali šancu.

"Ovo mi deluje kao da sam se sve vreme tukla i svađala, ali to je definitivno obeležilo sve. Sad sam nešto naučila i poželela sam da postanem dobar čovek, ako sam bila loša pre dve godine. Dok god je meni ona rupa u stomaku i dok mi govori da je moj postupak loš, dok ne mogu da nađem mir, znači da nešto nije u redu. To je ta savest u meni. Moj oprost i pokajanje više niko neće dobiti. Mogli su sve dok smo bili tamo negde, da budemo ljudi. Sve što ste gledali ovde bilo je ispred televizora kad nisam bila unutra. Drago mi je što su neki ljudi poput Đedovića, Mateje, Karića koji su imali predrasude o meni to razbili, to je meni uspeh u životu", rekla je ona, dok je njena ćerka Luna dodala da je "prolazila kroz pakao" po svom izlasku.

"Ja sam za ovih 10 dana koliko sam napolju preživela pakao, ljudi su katastrofa, ljudi daju sebi za pravo da prilaze, pričaju, pipaju. Osuđuju me što sam na sve tri strane, što sam dala sebi za pravo da se ne odlučim. I te kako prilaze, izvrište se, i onda se sklone, mislim da ću tražiti da neko ide sa mnom da mi ne prilaze. Ja ne želim da se odlučujem, imam pravo, ljudi su to shvatili kao provokaciju i dali su sebi za pravo da me pljuju. Jedva čekam da se ovo završi da odem daleko i da me ostave na miru. Drago mi je što je kraj i što mogu da spavam mirno jer se nigde više niko ne svađa", ispričala je Đoganijeva.

