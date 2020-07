TIGAR ZABORAVIO I ŽENU I RIJALITI LJUBAVNICU, PA SPOPAO NJU?! Pala oštra mera: Na metar više ne sme da joj PRIĐE!

Jelena Golubović doživela je veliku neprijatnost sa Darkom Radovanovićem, koji je ničim izazvan počeo da je napada i uznemirava. Njegovo čudno ponašanje za sada, kako se navodi, niko ne ume da objasni.

"Nije prestao da me pipka, ja čitam knjigu i on opet dođe u tajnu sobu i poljubi me, zabranjeno mu je da mi priđe na metar, zbog svega. Sve vreme me pipkao, nisam mogla više da ga kuliram. Kada sam došla ovde došao je za mnom, pa valjda ste videli šta radi, kao da je bio pijan ili drogiran. Nije im to prošlo, ismejan je", rekla je Jelena.

foto: Printscreen/Happy

Nataša, cimerka iz vile "Parova", se nadovezala na njenu priča i upitala je:

"Kako možeš da budeš prijatelj sa Aleksandrom kada vidiš šta ti radi? Ona igra najprljaviju igru. I ona sve radi kako joj majka kaže... Pa njoj je zabavno to što tuđa deca plaču."

Golubovićeva je tada odgovorila da je ona, pak, do sada imala korektan odnos sa Aleksandrom, ali da se očigledno stvari polako menjaju.

foto: Happy screenshot

Kurir.rs, M.G/Happy/Foto: Happy screenshot

Kurir