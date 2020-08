FILIP ĐUKIĆ IZNEO DETALJE VEZE SA IVOM: Ne mogu da verujem da je tako ispalo, iznenadila me!

Filip Đukić ispričao je detalje odnosa sa Ivom Grgurić, devojkom koju je upoznao u rijalitiju, a na kraju je odnela pobedu.

Ovom paru mnogi su predviđali neuspeh, ali je Filip otkrio da su samo jači otkako su izašli iz rijalitija.

foto: Printscreen

"Mi imamo toliko zdrav i zreo odnos. Počinjem da je kapiram kao i ona mene, ne mogu da definišem. Neke stvari u rijalitiju ne možeš da spoznaš kod osobe, napolju ima više i obaveza. Svi znaju da smo pričali šta bude - biće, mislim da je tako bolje. Ne mogu da verujem da je iz svega toga ispao tako zdrav odnos na kraju. Volim te, Iva, to je to", rekao je Filip, pa dodao:

"Iznenadila me njena zrelost, to mi se najviše izdvaja. Ova veza je zbog nje na zrelom nivou, ne bismo da nije bilo nje, ova situacija bila ovakva. Vukao sam neke navike iz prošlih veza, a uspeo sam to da savladam. Niti mi se izlazi, niti mi se pije."

Kurir.rs/K.Đ, Foto: Printscreen

