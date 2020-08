BAKA IZ UŽICA DOŠLA U VILU DA UPOZNA IVANA! Njena tužna priča rasplakala je sve u studiju, samo zbog njega je još ŽIVA

Baka iz Užica stigla je samo da vidi Ivana Marinkovića i Jelenu Ilić. Baka je čak zvala i predsednika opštine Zemun kako bi upoznala Ivana, zbog kojeg je u životu otkako joj je sin umro.

Čim je ušla u studio zagrlila Jelenu i ispričala je svoju malo tužnu priču.

"Ja sam njega videla kada je imao tri godine na moru, pa smo se izgubilo. Prošlo je šest godine kako je moj sin umro, a ja nisam tri godine gledala televiziju, nigde nisam išla. Došla mi je komšinica i rekla da gledam Parove, Goce Tržan muž, a neka trudna s njim, ja pustila, Ivan tamo, ona baba ga napada, a on kaže da joj je ćerka kriva, a ne on. Ona mu kaže da neće mu dati da vidi dete, a on, srce moje, kaže da će da ukrade bebu i da je u Sarajevu krsti. Tri godine ja to gledam, živim s tom nekom šalom njegovom, ja bih umrla davno. Nikako nisam mogla da vas dobijem. Zvala sam predsednika opštine Zemun da me spoje sa Ivanom Marinkovićem", pričala je baka.

Marinković je zaplakao. "Ovo je najveća pobeda", rekao je Ivan gledajući baku koja ga obožava.

