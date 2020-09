BIO JE U ZATVORU, NA KOKAINU, A ONA GA JE PRIMILA U STAN! Fran otvorio dušu i od jedne osobe tražio OPROST (VIDEO)

Fran Pujas u rijalitiju želi da se predstavi u boljem svetlu, iako je njegova životna priča bila bolna i turbulentna.

"Ja sam Fran, dolazim iz Zagreba, '97 sam godište. Pozvali su moju curu Paulu i dogovorili smo da zajedno uđemo, da upoznamo nove ljude, ovo nije lagano, ali eto, zajedno nam je lakše. Ja mislim da sam ja specifičan dečko, ne samo zbog tetovaža, nego i po tome što sam pozitivac. Od malih nogu mi nije štimalo i uvek sam voleo sve što mi je bilo zabranjeno. Ovakav život će sigurno doneti neke rezultati", rekao je Fran.

"Dečko je bio ovisnik od kokaina i želeo bi da daš jedan savet mladima", prokomentarisao je Kristijan.

"Oprosti majko, imao sam period godinu i po dana života, nisam bio pravi ovisnik, ali sam voleo uzimati kokain i jedino šta mi je donelo u životu su probleme i dugove, počeo sam psihički pucati i želim mladima naglasiti da beže od toga, to je sve lepo i divno, ali taj početak brzo prođe. To je najveće zlo koje postoji", objasnio je zadrugar.

"Bio sam dva puta u zatvoru, Paula me je primila u stan, dok sam bežao od policije i čuvala mi je pse, prava cura, slala mi je pakete, hvala joj na tome! Ona mi je pomogla i naterala me je da se maknem od uličnog života, jer mi je pokazala da vredim puno više. Moja majka je radila u policiji, a sada moja majka čuva političare. Ona nije mogla da me sačuva i pored toga čime se bavi. Kolege su je zamrzeli na poslu, ali mene moja majka voli i prava je majka. Žao mi je, ali u tom periodu života sam gledao da imam što manje kontakta sa majkom, da joj ne stvaram probleme. Sada imamo dobar odnos i sada je srećna što sam sa Paulom i vidi da hoću da se promenim i biće još bolje - rekao je Fran.

