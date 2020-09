POTRESNA ISPOVEST DRAGANE MITROVIĆ! Zbog ljubavi pokušala da se UBIJE, završila na lekovima, a onda se desilo OVO!

Zadrugarka Dragana Mitrović u ranim jutarnjim satima sedela je je prepričavala sukobe sa bivšim suprugom.

"To je izdaja, bilo je njih ko zna koliko. Ja sam bila loše, kriviš sebe... To boli jako. Ja vulem kofere 'vamo, tamo, ja odem, ja se slomim. Sve tablete koje sam našla, popijem, spavam, nije mi do života. Nađe mene moja drugarica, nađemo advokata, ja tu noć nisam spavala, nikako, videla sam da nije on. Ja obučem crne pantalone, crnu majicu, potpišemo to, svakao na svoju stranu ode. Tad, kad sam se razvela sam ga videla, ja se nagutam tableta, ja sam spavala tri dana i tri noći. Moja sestra je gledala samo da li dišem, ja sam samo spavala. Niti jela, niti pila, ja sam smršala. I malo, po malo, odem kod mojih malo, počnem mnogo da pijem tablete, upadnem u depresiju, a ja nikad takva nisam bila. To je trajalo neki period... Čuli smo se, sredli smo se, ali nisam prešla preko svega toga, nisam mogla. To je izdaja, oprostila sam i šamar, i da me pljuneš, i da me čupaš, oprostila sam stvari koje nisu normalne. Ali još to da mi uradiš na svu moju muku, da sam niska, ružna, glupava, ja sam stvarno to mislila. Gledala sam u njega kao u Boga, a ja na dnu, ja sam stvarno to mislila. Ja se skidam sa lekova zato što se posvađam sa svojim roditeljima. Par meseci sam pila, ali jako velike količine... Ja sam vrištala na svoju majku da hoću da se ubijem, posle je vidim na kolenima, molim je da mi oprosti. Ona meni kaže: ,,Da li ti znaš da sam ja jedno dete izgubila?". Ja sam otišla u sobu i sve što je bilo od lekova ja sam popila, ja sam dozvolila da oni pate kroz mene, kroz moj izbor. Ja odlazim u stan, ljudi moji, ja rešim da ostavim sranje, ja sam imala takvo lučenje znoja, smrdela sam na hemiju. Ja odem u kupatilo i istuširam se, tu mi je krema, namažem se, to je verovano moralo da izađe iz mene. I sreća, javi mi se drugarica sa kojom sam bila ekstra i onda me pita da se vidimo i ona se meni posveti, ona je meni i dalje kao rođena sestra", ispričala je Dragana.

