ŽENA KRISTIJANA GOLUBOVIĆA ULAZI U RIJALITI?! Ivani nude pozamašnu SUMU, a evo čega se samo PLAŠI!

Kristijana Golubovića bi uskoro mogla da iznenadi supruga Ivana, koja sa produkcijom pregovara o uslovima za ulazak u rijaliti.

Iako je pre nego što je potpisao ugovor sa čelnicima razgovarao sa dugogodišnjom ženom i rekao joj da ona ne sme ni pod kojim uslovima da pristane da mu se pridruži jer bi ga to poremetilo u igricama koje je osmislio. On važi za osobu koja nema slabu tačku, osim žene i ćerkice. Sve ostalo su stvari na koje je žestok momak imun i ne pogađaju ga. Njega će njen ulazak da izvede iz takta i neće mu biti dobro kada je bude video, kako prenose domaći mediji.

foto: Printscreen

"Ivana je žena koja je van svih estradnih, rijaliti dešavanja i nikada nije volela da se zna njen identitet. Ona podržava Kikija u svemu, ali sve dok ona nije predmet štampe i pisanja. Ovoga puta nešto se kod nje desilo i ona je čak pristala da pregovara o ulasku u najgledaniji rijaliti na Balkanu. Produkcija zna da bi to izazvalo haos, ali bukvalno haos. Ponudili su joj pozamašnu cifru da bude unutra neko vreme, ne do kraja, a u pitanju je suma od koje vam se vrti u glavi, pa je i sama Ivana bila saterana u ćošak ovom ponudom. Videla je kako je bilo kada je trajala korona i kako je teško vreme bilo tada. Kada se spoje njen i Kikijev honorar, mogu da srede celu kuću, koju su nedavno počeli da renoviraju na Senjaku. Ćerka je već porasla, ima ko da se brine o njoj za tih mesec dana", navodi izvor blizak porodici Golubović, pa nastavlja:

"Kristijan je napolju skovao planove šta će da radi. On je dobio sva imena učesnika i učesnica ranije, to je bio njegov uslov. Nije računao na to da Ivana može da donese takvu odluku da i ona uđe na imanje u Šimanovcima, to mu nije ni u malom mozgu."

foto: Zorana Jevtić

"Znam da on nikako ne bi voleo da me tamo vidi, ja sam poslednja osoba koju želi u rijalitiju. Videla sam da se mota oko Aleksandre Nikolić, ja ne želim isti scenario kakav je bio sa Stanijom i Balerinkom. Želim da mu budem kao iznenađenje, ali i otrežnjenje da ima mene i ćerku napolju", poverila se Kikijeva žena navodno izvoru.

Ona navodno neće biti do kraja, ulazi samo kao injekcija najviše na mesec dana i onda izlazi napolje.

"Ivana se plaši kako će njen muž Kristijan da reaguje kada je bude video, plaši se da ne napravi neki haos. Ona zna da je on lud i plahovit, te da nema pardona ni rezona ni prema kada mu padne roletna. Moraće nekako da mu kaže da su u pitanju velike pare i da je to zarad finansijske sigurnosti deteta. ivana se samo plaši da kako će se drugi takmičari prema njoj ponašati jer ona zna da, ako je neko bude popreko pogledao, Kiki će da lomi vilice. "Nisu samo pare presudne, želim da ga iznenadim, da vidi da sam spremna na sve samo da budem pored njega. Samo se plašim da se ne zakačim sa nekim, taj neko se neće lepo provesti, on je spreman za mene da ubije, ali i ja za njega. Ne mogu da budem duže od mesec dana zbog deteta" rekla mi je Ivana kada smo se videle pre tri dana", završava dobro upućen izvor.

foto: Printscreen

Kurir.rs/K.Đ/S. Telegraf, Foto: Damir Dervišagić

Kurir