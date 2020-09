KRISTIJAN JE LJUBOMORAN NA TOMOVIĆA! Miki Đuričić raskrinkao zadrugare: Opleo po njima, a onda spomenuo Moniku i Matoru!

Miki Đuričić je otvoreno razgovarao sa Drvetom i otkrio sve pikanterije sa velelepnog imanja.

foto: Printscreen

"Sinoć se igra istine pretvorila u prostakluk. Primetio se da Kristijan često pominje Tomovića, mislim da je ljubomoran na njega, zato što su sve ribe oko njega. Zato ga ne simpatiše. Paula i ja smo konstatovali da je zaljubljen u sebe, kad vežba, gleda u sebe", rekao je Miki.

"Mišel i Miljana sinoć su se šalili. Mišel je besneo, ne zna da prihvati šalu. Miljana i ja planiramo nešto za Mišela. Pričam i sa Necom, on meni nije kvaran kao ostalima", rekao je Miki.

"Vrlo moguće da su Paula i Anđelo budući par. Kad prođe ostale, mislim da najviše želi Jovanu, kao i Tomović. Mada ne verujem da će ona biti ni sa kim. Gledala je rijaliti. Mislim da Anđelo neće imati izbora osim Paule. Možda će Paula tad da ga ohladi, ženske stvari", rekao je Miki.

foto: Printscreen

Miki se osvrnuo i na dešavanja u vezi sa Monikom Horvat i Jovanom Tomić Matorom.

"Monika i Matora su ušle u vezu. Ljudi kvare, svi govore da će je Monika prevariti i da je ne voli. Ona je kao sa ovim i onim. Matora je emotivna", rekao je Miki.

foto: Printscreen

Prokomentarisao je i Kristijanov "helikopter".

"Taj helikopter, to je nemoguće, to je neka poza iz odnosa. To je naučna fantastika. On to tako ubedljivo priča, da mu kažemo da nije istina, pobio bi nas. Kristijan bi bio odličan šoumen kad ne bi pričao o kriminalu. Ne shvata da nas mlade devojke doživljavaju kao starije", rekao je Miki.

Miki je prokomentarisao i mogućnost da se zaljubi opet.

"Ja bih skočio s mosta kad bi se zaljubio. Malo nerviram Boru, družim se sa Milicom Kemez", rekao je Miki.

Kurir.rs / M.M.

Kurir