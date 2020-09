BIO JE ZALJUBLJEN U KIJU! Nadica otvorila dušu pred svima, prošla je kroz PAKAO zbog Slobine afere, a pomenula i NJEGA!

Nadica Zeljković došla u sukob sa Mikijem Đuričićem zbog kćerke, Kije Kockar.

Vladimir Tomović je zamerio Nadici jedno:

"Ne znam zašto si želela da produbiš taj sukob, ako je Miki rekao da želi da prekine", rekao je Tomović.

"Ma, šta on neće, neću se ja svađati što je on napao Kiju, ali me je povredilo nešto, niko ne može da razume, to je moje dete. Prvi put u rijalitiju se desila takva prevara, to se nikada pre tako nije desilo", Nadica je komentarisala.

"Bio je zaljubljen u Kiju, od toga sve počinje", dodao je on.

"Nije trebalo da čačka u priču oko oca, to je ružno", rekao je Tomović.

"Ne može da se ne čačka. Ja sam prošla pakao, ona je i tužila neke ljude zbog toga. Dno dna je ta priča da je ona prodala i svog oca!", pričala je Nadica.

