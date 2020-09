Jelena Golubović potpuno otvoreno je priznala kakva osećanja gaji prema Mladenu Vuletiću.

"Ja njega volim. Meni su ovde on i Lepa Lukić najviše prirasli srcu", rekla je Jelena.

Kada je to čuo Mladen, on ju je zagrlio, pa ga je Jelena poljubila u vrat i iznenadila sve s obzirom na to da je u emotivnoj vezi van rijalitija.

