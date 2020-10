KRISTIJAN SKOČIO NA FILIPA, OBEZBEĐENJE REAGOVALO! Golubović javno zapretio: Napolju ću mu pokazati ko sam, SAČEKAĆU ga na kapiji!

Vladimir Tomović je postavio pitanje Kristijanu Golubović, a onda je nastao neviđeni haos između Kristijana i Filipa Cara.

"Svedoci smo svega šta se dešava, i zanima me odnos tebe i Filipa Cara?"

"On želi da bude sa nekim na koga je bacao drvlje i kamenje. Ja sam sa Aleksandrom bio spojen toliko sati, i ja imam tae šale. Okvn meni nije prišao i rekao kako mu nešto smeta. Ako je rekao da sam smrad i p*čka, dokazaću mu da je on to. Filip ne može da bude moj prijatelj, i posle svega što je rekao, ima da povude jer ću mu pokazati ko sam ja , ali napolju. Sačekaću ga na kapiji. Ona da je k*rva one se ne bi tako ponašala, on je meni rekao da bi spavao sa njom dva puta u hotelu, i da bi je šutnuo", rekao je Kristijan.

"Ja nikada nisam rekao ništa glupo, ona meni nije žena i nije mi decu rodila! Iskreno kažem da me je Kristijan povredio, i ja sam u afektu rekao šta sam rekao! Ja sam reko da je volim i da sam zaljubljen u nju, i ja sam čovek koji voli, a on je stariji od mene 25 godina. ja nikada ne bih poklekao pred nekim, ali neosporno je da ga poštujem i cenim, zato me je i povredilo i rekao sam da ću da mu nabijem palicu u d*pe", rekao je Car.

"On meni da kaže da će mi nabiti palicu u d*pe, to ne može! Sada je razočaran, a malo pre mi je rekao da je malo razočaran u mene", dodao je Kristijan, a u jednom trenutku je obezbeđenje uletelo u Belu kuću.

