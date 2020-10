UDARIO ME I ČORBA MI JE IŠLA IZ USTA I NOSA! JEZIVA ISPOVEST RIJALITI UČESNICE ELENE: Krv je šikljala na sve strane! (VIDEO)

Elena Stojčić otkrila je kakav sukob je imala sa sada već bivšim dečkom.

Kako je spomenula, imala je sukob sa njim u klubu, gde je izašla te večeri, a onda se on pojavio na vratima njenog stana.

"Dolazim kući, skidam štikle, i meni zvoni telefon. On se dere: "K*rvo, otvori vrata, izađi napolje razvaliću ih!" Uzmem nož, i stanem ispod, i preko staklenih vrata ga teram da ode kući. Ja vidim da je pijan, i ja krenem da se vraćam ka gore, i vidim da je krenuo da razvaljuje vrata. I ja pobegnem, i sakrijem se u stan koji se izdavao", pričala je ona, pa dodala:

foto: Pritnscreen

"Ja se tu rasplačem, i kažem mu: "Volim te, idi" i on me tu zagrli, ja se rasplačem, kao da bi otišao, i on krene da me nap*šava, i kažem mu opet: "Ne želim više da te vidim" i on tu mene udari po glavi, i meni krene da ide čorba iz usta i nosa. Tu izlazi strina iz stana, a meni krv šiklja na sve strane."

"On se sutradan probudio, ne seća se ničega. Moj tata je odmah zvao policiju, i otišli smo na sud. Zvali su me svi njegovi da se izvinjavaju od sestre, do babe. Oprostila sam mu, i sada kada ga sretnem, ono i dalje mu je glupo, plakao je, ne može sebi da oprosti ni dan danas. Deset dana sam bila kao Avatar, gledaj kako mi je kriv nos", završila je Elena.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir