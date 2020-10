NAJVEĆA KLETVA JE DA TI KULIĆI BUDU PRIJATELJI! Milica Kemez zaratila sa Miljanom kao nikad: Nastao haos, pale teške OPTUŽBE!

Milica Kemez komentarisala je današnju podelu budžeta, a onda se umešala i Nadica Zeljković.

foto: Printscreen/Zadruga

"Ne bunim se zbog budžeta. Dosadili su mi ti komentari, jer sam ustala i rekla šta sam uradila, pa nisam ponovila grešku", počela je Milica.

"Prekinula si kada si čula komentare, inače bi bila sa Tomom i napolju, sigurna sam. Nije te sramota, videla sam danas kakvo mišljenje imaš o meni. Milica i Dragana su otpozadi iste, kada stave rep", odbrusila je MIljana.

"Milica, rekla si da si shvatila da te one nikada nisu ni podnosile?",prokomentarisao je voditelj.

"Apsolutno smatram, ja jesam pogrešila što sam sebi dozvolila da se družim sa nekim. Ima toliko tema da se komentarišu. Mnoge vašE stvari prljave se neće zaboraviti", uzvratila je Kemezova.

foto: Printscreen/Zadruga

"Ja sam rekla da si mi draga, da treba da dobiješ najmanji, ali sam ti dala srednji", ubacila se Marija.

"Ona je počela da mi preti da će izneti nešto iz spoljnog sveta! Bora je meni rekao", dodala je Kulićeva.

Potom je Milica i prokomentarisala prethodnu vezu sa Borom Santanom i aferu sa Tomom Panićem.

foto: Printscreen/Zadruga

"Možda sam ja to rekla u besu ili šali, ja to tako ne mislim. Mislim da Bora i ja bez obzira na sve, nismo imali neki s*ks, mislim da je on mene cenio i poštovao... Ako izuzmemo psovke. Ja sa Tomom nisam imala ništa, i da sam se izvukla, i da se nisam izvukla, ovde nekad kažu. To što sam napravila grešku, napravila sam, ja sam se ispravila", rekla je MIlica.

Milica i Miljana nastavile su da se prepucavaju preko stola, ponavljajući jedna drugoj reči koje su prethodno rekle.

"Ovde je najveća kletva da ti Kulići budu prijatelji", dobacila je Nadica Zeljković.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir