NAKON POROĐAJA SAM PALA U DEPRESIJU, NISAM ZNALA DA LI ĆE MI SIN PREŽIVETI! Nadežda zbog Tome u nikad lošijem stanju!

Pevačica i bivša rijaliti učesnica, Nadežda Biljić prolazi kroz veoma težak period, nakon što ju je nevenčani suprug Toma Panić prevario u rijalitiju sa Paulom Hublin.

foto: Printscreen

Osim što je briga o prevremeno rođenom sinu Longu pala samo na nju, Nadežda poslednjih meseci strogo mora da vodi računa i o svom zdravlju, koje je nakon trudnoće ozbiljno narušeno.

"Loše, na lekovima, na infuziji, na insulinu... Šećer mi varira, raspoloženje takođe", rekla je ona, i otkrila kakav je njen plan za dalje:

"Plan je bio da ga sin i ja sačekamo, da nastavimo gde smo stali. Da se venčamo, da mu rodim još dece. Ali, budući da je on porušio sve i pogazio reči i obećanja, od toga nema ništa. Sada mi je plan da mu zabranim da viđa Longa i uopšte da nam prilazi", ističe Nadežda.

Ona je prokomentarisala i Tomin i njen odnos.

"Nas dvoje se jesmo svađali. I u „Zadrugu“ ga baš nisam ispratila sa osmehom, ali svi parovi imaju nesuglasice. Nakon porođaja sam upala i u postporođajnu depresiju. Dobila sam šećer, zbog čega ću do kraja života biti na insulinu. Brinula sam zbog sina koji je rođen u sedmom mesecu, od koga sam bila razdvojena četiri meseca, koliko je on proveo u inkubatoru. Doktori nisu davali dobre prognoze, a ja nisam znala hoće li preživeti. Normalno je da se to sve odrazilo na mene i na moje stanje. Ne kažem da sam bila idealna, ali je on trebalo da bude deo te priče i da me razume. A ne da me vara, čim mu se ukaže prilika", priča Biljićeva.

foto: Sonja Spasić

Nadežda je otkrila i kakvo je stanje njihovog sina Longa, s obzirom da je rođen pre vremena.

"Longa sam rodila na početku sedmog meseca, hitnim carskim rezom. Rođen je bez jednjaka i od tada hranu uzima preko sonde, koja mu je ubačena kroz nosić. Napreduje, ali slabo. Vodim ga na kontrole i nadam se da će sve doći na svoje, kada jednjak bude sazreo", očajna je ona.

foto: Damir Dervišagić

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/Alo

Kurir