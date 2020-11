KRISTIJAN NAKON SUĐENJA SA STANIJOM OTKRIO SVE DETALJE! Golubović ispričao šta je rekao tužiocu: Preozbiljno je shvatila PRETNJU!

Kristijan Golubović je zadrugarima detaljno prepričao suočenje sa Stanijom Dobrojević u emisiji ,,Amidži šou".

"Mi ovde nemamo šta nego da se glupiramo, skečiramo... Devojka je preozbiljno shvatila pretnju, majka joj je bila u publici, zabrinuti svi. Međutim, ja kažem da sam se šalio, ja sam i pred tužiocem to rekao. Mi smo samo poslovni, zdravo-zdravo. Kada nas produkcija pozove u emisiju, nisam ni znao da će ona gostovati, ja odem u emisiju, ispoštujem produkciju. Ona se meni izvinila za lupetanje oko mog deteta, to je kao neki karcinom, dok se ne odstrani... To je Stanija čula od njega, pa je rekla koju reč više o mojoj ženi i detetu. Neću da ih ubijam, od te sile ništa, pa onda kao malo da ih plašim", rekao je Kristijan.

"Da li ste imali komunikaciju u Amidži šou? Da li je bila igrica?", upitao je Bora.

"Nismo, samo je bilo da se razjasni u kakvim smo danas odnosima, pustili su neke klipove sa Farme, nakon toga pružili smo jedno drugom rukom. Ja sam joj poljubio ruku, izvinili se i doviđenja i prijatno. Ako dođe, neću se mešati u njene ratove, neću biti protiv nje, neću da joj sedam za vrat", rekao je Golubović.

