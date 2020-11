STANIJA DONELA KONAČNU ODLUKU O ULASKU U ZADRUGU! Progovorila o honoraru, pa priznala: Ne želim da se bilo šta LOŠE DESI!

Stanija Dobrojević otkrila je da ne planira da uđe u "Zadrugu 4" iako je bilo dogovoreno. Priznala je da sebe tamo ne vidi i da trenutni mir koji ima nema cenu.

"Ja sam večeras ovde prvenstveno zbog dogovora i ove kuće, da bi došlo do nekog rešenja jer je sve otišlo predaleko. Nisam u fazonu da uđem u rijaliti. Zna se koliki je moj honorar i gubim ga zbog svega ovog što se desilo. Možda se ne treba igrati. Okej, rešili smo neke stvari, ali tamo je sekund potreban da neko ustane da me sastavi sa zemljom", priznala je ona i dodala:

"Tamo sam plaćena da ustanem za stolom, da ne ćutim... A ne želim to. Zato sam odlučila da ne moram da se vratim ni u Srbiju, ni u rijaliti ako postoji mogućnost da me neko udari, ubije, prebije ili bilo šta od toga. Ovde sam zbog mira, to nema cenu. Neka on (Kristijan) ide tamo, neka pobedi, ne želim da me gleda kao konkurenciju, ne želim da se bilo šta loše desi", rekla je starleta drhtavim glasom.

Kristijan je ipak priznao da bi bio na njenoj stani ako uđe i da je ne bi "dirao".

"Ne bih bio protiv nje, svakako. Osim ako ne uđemo opet u sukob oko ovoga što smo i sada", rekao je Kristijan u emisiji "Amidži Šou".

