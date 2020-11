MALI NIJE CVEĆKA I NIJE ZA MOJU ĆERKU! Oglasio se otac Anje Todorović pa opleo po Cveletu: Otkrio da ima DOKAZE PROTIV NJEGA!

Nakon što je Jovan Cvijetić Cvele najavio da će veriti svoju devojku Anju Todorović, oglasio se zadrugarkin otac Ljubinko, koji nije krio da ne odobrava ćerkinu vezu.

"Pa, eto, sa tim osmehom sam sve rekao. 'Ajde, boga ti, od toga nema ništa, to su onako neke, mislim, puste želje. Ja se iskreno nadam da od toga nema ništa, za to je mnogo rano, Anja ima mnogo prečih obaveza, a ne da razmišlja o tome. Video sam ja to i čuo, i baš sam rekao da su to gluposti. To su gluposti koje nemaju veze sa životom. Anja je na fakultetu, kakva bre udaja, ženidba. Moje mišljenje je da je to dobro foliranje od ovog malog, jer u ovoj situaciji pokušava da je ugrabi što više. Znam kada su ulazili, znam zbog čega je ušao, on je ušao zbog novca, a Anja je ušla da bi ljudima pokazala pravo lice, a ne da ima samo slike u kupaćim kostimima, nego da pokaže i svoju inteligenciju i druge kvalitete. Ja da mogu da se dogovorim, ostavio bih je tamo deset meseci, a da ne dobije dinar. Toliko je bila rešena da uđe, a sad hoće da izađe. Ovom malom su samo pare u pitanju, ja vidim sve šta se dešavalo prethodnih dana. Ona kao da ima začepljenje, Bože mi oprosti", rekao je Ljubinko, a onda nam je prokomentarisao da li je imao kontakt sa Cveletovom porodicom:

"Ja ne verujem ni da njegovi odobravaju, nismo u kontaktu, jednom sam se čuo kada je Jovan dolazio kod nas, pa sam zvao njegovu majku, jer je Anja trebala da ide tamo kod njih", rekao je Anjin otac.

"Da nije stvari koje sam ja saznao, ja sam saznao od svojih prijatelja, kada sam hteo, mislim kada hoću nešto da saznam, ja saznam. Mali nije cvećka i nije za Anju i neko ko će biti sa njom. Na primer to što je slao snimke, ovo, ono.. Ja sam što se tih stvari tiče saznao da ima još nekih stvari. Kad neko jednom, dva puta, tri puta ponovi iste ili slične greške i ti i dalje budeš sa njim, on se nikada neće promeniti. Mislim da mali folira i da je samo iz interesa da bi ostao što duže. Ja sam rekao mojima u kući, kada bude ostalo soma evra u džepu, a da zna da su njegovi, on će otići. Možda će biti da sam ja nerealan po tom pitanju, ali to je tako. Svi vide, i vaše kolege da oni nisu jedno za drugo. Ja ne osuđujem Tomovića i Rešićku koji kažu da su se oni dogovorili sve ovo. Nemoguće je da dođeš u situaciju da si pred nervnim slomom, da ne znaš šta ćeš da uradiš od sebe, a posle toga se ljubakaš sa tim. Ja kažem za njega, iritantno je to, to baš onako, kao da smo svi mi mentalci, a on je pametan, za Anju je on, okej, provlači priču mesecima, iako on o njoj sazna sve. On je rešio da u 21 godini promeni život, pa nema od iza sebe ko zna šta i 50 godina, život se menja u 21 godini, ako si u 19 imao neke stvari. Ja sam saznao da je još nešto radio, ali ja držim za sebe, da joj dokumentujem kada izađe i kada nije bio sa njom i kada je bio sa njom i ako će preko svega toga da pređe, onda nema šta više da se priča, ja imam sve crno na belo. Sve što ću joj reći, imam crno na belo, imam snimke, sve imam. Meni je bilo baš muka kada sam video prvi put."

