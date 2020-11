ALEN SLAGAO MILIONE O ZERINI: Hadrović istakao da su završili nakon 3 dana veze, a sada isplivala ŠOK PREPISKA! (VIDEO)

Ermina Pašović napala je Alena Hadrovića da laže o odnosu sa Zerinom Hećo, a sada je isplivala i prepiska.

Jedna od stvari o kojoj je Alen sinoć pričao je i da je posle tri dana odnosa sa Zerinom, on odlučio da stavi tačku na njihov odnos. Prepiske su se navodno desile 17. avgusta, a to se ne poklapa sa Alenovom pričom da je odlučio da stavi tačku na odnos sa Zerinom nakon tri dana.

Alen je istakao da je Zerina prelepa u porukama, a u nastavku priznaje da je istraživao o njoj, ali da i dalje želi da se vidi.

"Čega se bojiš? Poštovaću te, bićeš kao princeza. Eto, makaer me iznervirala. Ja ću progutati i bićeš princeza", pisao je on.

"Kucao sam tvoje ime, užasnut sam bio, ali posle razmislio. Ona devojčica sa one strane kamere... Ono je jedna pogubljena curica bila, a to što sam ja tako pomislio je bolesno. Jer sam užasan, ne praštam ništa, ali na to sve što sam gledao danas, sam gledao kao da nije ista osoba. Samo da znaš", pravdao se Alen.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/Pink

Kurir