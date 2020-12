SANJA I ANĐELO BILI INTIMNI NA ŽURKI?! Matora nije mogla da bivšoj prećuti, otkrila TAJNU, a postoji i SVEDOK! (VIDEO)

Jovana Tomić Matora pozvala je bivšu devojku Sanju Stanković kako bi joj otkrila tajnu koju je pokrenula Dragana Mitrović, a što joj je prenela Nataša Radan.

- Jedna tvoja prijateljica je rekla jednoj osobi kako si se j*bala sa Anđelom na žurki, kako ti je očima pokazao da obučeš jaknu i da kreneš za njim. Dragana rekla Nataši. Ali nemoj da praviš haos, molim te! Moguće je da si bila u nekom šteku? Ako si, ja bih volela da jesi! Ona je videla to - rekla je Matora.

- Šta je ona videla, majke ti? - upitala je Sanja.

- Poznavajući tebe, volela bih da to bude tako! Ne bi me čudilo da imaš neki štek ovde - rekla je Matora.

- On je izašao, ja sam videla da je on izašao tek kada sam ja izašla, ali on je otišao u spoljni WC, a ne u unutrašnji. Kako bih joj glavu otkinula, ne voli samu sebe, samo je čekam na zicer! Mrzim takve osobe! - tvrdila je Stankovićeva.

