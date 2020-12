BILA SAM NA PUTU DA SKRENEM, POČELA SAM DA DIŽEM RUKU NA SEBE! Miljana otvorila dušu Mišelu, pa spomenula i Ivana Marinkovića!

Miljana Kulić nakon kiretaže i raskida sa Lazarom Čolićem Zolom, zamolila je cimera Mišela Gvozdenovića da porazgovaraju o njenoj situaciji.

Oni su se osamili u pušaoni, a potom je Miljana počela da mu se žali.

"Nisam želela da verujem nikom. Nalaziča sam opravdanja za sve jer se nikad nisam osećala voljenom, nisam osećala ljubav, zato sam se tako ponašala. Ali uvek sam sumnjala, ta sumnja me je izjedala", počela je Miljana, pa progovorila o odnosu i trudnoći sa Zolom.

"On napolju nije želeo dete sa mnom, ja sam ga mesec dana zvala i nije se javljao. On je hteo da osigura sebe, da uvek ima mene pored sebe, da nikad ne bude ni sa mnom ni sa detetom, nego da ima nekog da ga finansira, jer je nesposoban, nesposoban za život. Hteo je nekog da ga finansira, da me pridobije detetom. Zna da ću ja uvek zaraditi, jer ja ne stajem".

Miljana je priznala i da je emotivno loše, te je istakla da je sada svesna da je pogrešila.

"Nisam bila sigurna. Bila sam emotivno nestabilna, i sada sam isto. Posle onog sa Ivanom Marinkovićem, nisam želela da priznam da mi se to opet događa drugi put. U životu mi se to događa jer sam u rijalitiju. A nijedna rijaliti ljubav nije iskrena. Niko ne učazi srcem. Igraju se, a ja sve shvatam ozbiljno. Da ja ovoliko inteligentna ispadam najveća glupača, primitivna seljančura. Dve godine sam živela u zabludi", pričala je Miljana dok ju je Mišel tešio da će sve biti u redu.

Ona je potom i dodala da je htela da digne ruku na sebe i da se samopovređuje.

"Bila sam na putu da skrenem, da nisam sad izašla. Počela sam da dižem ruku na sebe. Uzmem šolju i udarim sebe u gčlavu. Niko nije vredan mene. Šta sutra da moje dete, da moj Željko ima ludu majku. Da li mi treba to u životu? Mnogo sam tužna zbog svojih postupaka. Žao mi je sebe što mi se ovo dešava", jadala se ona.

"Sve si ti to znala. Svako može da se pormeni ako želi", rekao joj Gvozdenović.

Kurir.rs/I.B.

Kurir