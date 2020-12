SESTRE NE RAZGOVARAJU SA MNOM, OTAC MI JE REKAO DA SE NE VRAĆAM! Miljana otkrila šta ju je dočakalo u kući u Nišu nakon KIRETAŽE!

Nakon razbuđivanja, Miljana Kulić prišla je Mišelu Gvozdenoviću i zamolila ga da kasnije obave razgovor, pa je otkrila kako je njena porodica reagovala zbog kiretaže.

- Mišel, možemo li da pričamo posle? Željko priča, peva mi pesmice... - pričala je Kulićeva.

- A seke? Tata? - pitao je pevač.

foto: Pritnscreen

- One ne razgovaraju sa mnom, ljute su i jedna i druga, nisu izašle iz sobe, osim da vide Željka. Kažu mi da se lečim, a ne da se blamiram. Tata ništa... Isto što i uvek, ili da se unormalnim, ili da se ne vraćam. Rekla sam da ne mogu da se unormalim, ali mogu da se opametim. Pričaćemo kad budeš mogao. Kod tebe šta ima novo? - rekla je Miljana.

- Ništa novo, ista meta, isto odstojanje - odgovorio je Mišel.

- Pričaćemo ozbiljno o nekim stvarima kad se budeš razbudio - dodala je Kulićeva.

- Biću bolje, svakog čuda tri dana dosta. Dva i po minuta su me reanimirali, moja porodica to nije videla, potresena sam i psihički loše, inače ne znam šta bih rekla. Četiri puta su me uboli, meni su bile modre ruke. Hvala puno lekarima. Dva minuta nisam disala od prevelikog stresa, ostala sam bez daha, nisam davala znake života. Bog me još jednom pogledao, dao mi šansu da krenem ispočetka, da shvatim da sam majka, da ne treba da se ponižavam ni za kakve pare - rekla je Miljana juče nakon što se vratila sa kiretaže.

Kurir.rs/I.B.

Kurir