JAKO MI JE TEŠKO! LEPI MIĆA NA IVICI SUZA: Miljana Kulić je veliki nauk za mlade, da znaju da je to GREH! (VIDEO)

Miljana Kulić vratila se sa kiretaže, pa su svi rijaliti cimeri obrušili na nju.

Jedan od onih koji su zamalo zaplakali bio je Lepi Mića.

"Sad me pitao Cvele šta mi je. Meni je to jako teško. Dete je dar od Boga. Ovo se dešava dva puta u godinu dana. Ja se kao otac pitam da li ljudi imaju pravo da to urade. Ovde imamo dve stvari, jedna je da li je ona bila trudna uopšte, ili žašto je to uradila. Ja verujem da je bila trudna, i trudim se da je opravdam, ali to može jednom, a ne dva ili tri puta. Mene zanima da li otac tog deteta ima pravo na odluku. Oni od dece prave probleme, loše ljude. Ovo je nauk za mlade ljude. Neka ovo bude lekcija za sve ljude, da znaju da je to greh ali da znaju zašto to rade", rekao je Lepi Mića.

"Meni ljudi vređaju inteligenciju ovde, ali žena koja je abortirala ne može da stoji. Ja mislim da je ovo totalna nebuloza, ona nije abortirala, niti je bila trudna. Meni nije jasno kada je ona stigla sve to", rekla je Monika.

"Ma Miljana ovde pokušava da izazove sažaljenje. Ona ovde priča budalaštine", rekao je Đedović.

"Meni je nerealno da ona hoda posle abortusa", rekao je Kristijan.

"Ja odbijam da verujem da nije bila trudna, nadam se da se ovo neće ponoviti. ovo je za nauk i Miljani i Zoli", rekao je Lepi Mića.

