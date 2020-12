DRAGANA SE POPELA NA KROV I BEŽI IZ RIJALITIJA! Niko nije primetio da učesnice nema, evo šta je na kraju uradila! (VIDEO)

Dragana Mitrović pokušala je da pobegne iz "Zadruge".

Dok su svi ostali zadrugari uživali na žurki, Dragana Mitrović je isplanirala još jedan pokušaj bekstva sa imanja u Šimanovcima, međutim, to joj ni ovoga puta nije pošlo za rukom.

Naime, Dragana se popela na krov i pokušala da pobegne iz rijalitija, međutim na kraju je odustala od toga.

Dragana je nakon ovog skandala odlučila da ode u Rajski vrt, a kako je sve izgledalo kamere su zabeležile.

Inače je Dragana u rijalitiju iznela svoju ispovest iz braka sa pevačem koji ju je zlostavljao.

"On je mene pljuvao, čupao, meni je drugaričin muž rekao da ga prijavim u policiji, ja ga prijavim, njemu je bio zabranjen prilaz, otišla sam preko, kada sam se vratio, odmah je krenuo i pokušavao da se vrati. Mislila sam da će da se vrati, da će se promeniti! Mislila sam da će stvarno biti tako, volela sam ga, da li sam ja tu tražila da on mene veže za to dete. Ja jesam budala, nikad trezan s posla nije došao, počela sam tablete da pijem zbog njega. Odem, on me vrati", ispričala je Dragana.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir