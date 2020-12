PEROVIĆ SE ZNOJI DOK GLEDA: Nataša u zanosu sa svim BIVŠIM MOMCIMA! Njen dečko u ŠOKU, a ON mu je najviše ZASMETAO (FOTO)

Marko Perović imao je priliku da vidi sve bivše momke svoje devojke Nataše Pajović.

Perović se znojio dok je gledao snimke Nataše sa Mastorom, Milijem i Darkom Vlajićem.

foto: Printscreen/Happy

Ona je u prošlim sezonama zasenila sve učesnice svojim ljubavnim životom. U okviru jednog pitanja prikazan je snimak svih bivših učesnika koji su se “muvali” sa Natašom. Muškarci su se nizali kao na traci, a Marko je bio šokiran.

foto: Printscreen/Happy

"Ona kao da uživa u ovom snimku. Smeje se od uva do uva. Gleda u mene i drago joj je da sam ljubomoran", rekao je Marko koji je istakao da mu je najgori snimak onaj sa Mastorom.

foto: Printscreen/Happy

"Ja se smejem da prikrijem svoju sramotu, imaš pravo da me kritikuješ. Ja sam grešna i sramota me je samo neću da me drugi kritikuju", govorila je Nataša.

foto: Printscreen/Happy

Drugi učesnici su komentarisali da Marko nije u pravu i da bi haos tek nastao da se prikaže njegov ljubavni život s obzirom da je poznat rekordnom broju partnerki u rijalitiju.

