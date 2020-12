ZOLA KONAČNO PRIZNAO SVOJE NAMERE SA MILJANOM KULIĆ: Dve godine već ima sa ovim PROBLEM! (VIDEO)

Miljana Kulić vratila se u rijaliti posle kiretaže koje je imala u Nišu, a otkako je ponovo u Beloj kući, odnosi sa Lazarem Čolićem Zolom su zahladneli.

Miljana sada prolazi pored Zole kao da ga ne poznaje, a njegova obećanja da će sa Kulićevom o svemu razgovarati nije ispunio. Vladimir Tomović satima je držao predavanje Lazaru Čoliću Zoli o odnosu sa Miljanom Kulić, a Zola ga je ubeđivao da greši.

foto: Printscreen

"Znam da sam iz*eban, znam ja šta mi ti pričaš", rekao je Zola.

"Mene nisi lagao. Ti onda lažeš sebe, nemaš gram karaktera, nemaš reč...", rekao mu je Tomović.

"Ja ću se sa tim izboriti. Istina je, ja sam pokazao da nemam karakter kada je to u pitanju. Misliš da nisam mogao da kalkulišem? Znam da me ne bi izdao, to me j*be dve godine", jadao se Zola.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir