OVO JE GREH A JA ĆU ODGOVARATI ZA TO Miljana sa knedlom u grlu otkrila na šta ju je Zola nagovarao i koji je PRAVI razlog kiretaže

Miljana Kulić, koja je sredinom prošle nedelje otišla u Niš kako bi uradila kiretažu, bez dlake na jeziku, komentarisati sve zadrugare, kao i njen promenljiv odnos sa Lazarom Čolićem Zolom:

- Iskreno, lažem da sam dobro, plašim se da će mi se sve vratiti jednog dana. Plače mi se kada sam sama u apartmanu. On je sve to uradio radi rijalitija, ali sam ja dozvolila, ne mogu da ga krivim, jer sam ja imala nezaštićene odnose. Zola je sve to planski uradio, da bi imao sigurnost pored mene i da bih ga ja izdržavala. Trudnoća je bila rizična, to je prelomilo. Zola je mene uništio i ubio. Rekao mi je da smo on i ja nule i da će me disvalifikovati, te da bismo trebali da iskoristimo tu situaciju (trudnoću). Zola je nikakav muškarac, jedva je čekao da se otarasi svega. Obrukala sam sebe, ponizila. Da mi se dogodi ovo drugi, pa treći put... I kada sam bila van, pa se to desilo, njegova majka mi se nije ni javljala - počela je Miljana.

foto: Printscreen

- Zola mi nije prišao, niti to očekujem. Ja sam bila budala, devojka mi se javila i poslala sve prepiske, a ima ih mnogo. Znam da priprema novu vezu. Izgubila sam veru u ljude i ljubav. Svi su bili u pravu, i Sandra Rešić koja je rekla da nisam smela sebi to da dozvolim. Ovo je greh, a ja ću morati da odgovaram za svoje postupke, bila sam glupa i naivna. On me nikada nije voleo ni poštovao - rekla je Miljana.

